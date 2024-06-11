В День России развернут национальный флаг, будут петь о России и раздавать ленточки-триколоры

В День России 12 июня в Севастополе намечено несколько мероприятий патриотического содержания, которые пройдут в разных частях города.

Праздновать начнут в Херсонесе, где с 10.00 пройдет тематическое мероприятие «День России в Херсонесе».

Историю государства Российского будут освещать через призму веков, начиная с крещения князя Владимира и принятия христианства на Руси. Посетителям Херсонеса расскажут о роли царской семьи в развитии Херсонеса и еще о русском духе в картинах выдающихся живописцев.

Также с 10.00 в СевГУ студенты развернут на Университетской, 33 огромный флаг РФ размером 20x30 метров.

В 11.00 в Доме офицеров флота начнется праздничный концерт коллективов национально-культурных обществ.

В 16.30 на улице Брестской, 21 (стадион ФК «Севастополь») в преддверии футбольного матча между командами ФК «Севастополь» и ФК Динамо-2 (г.Махачкала, Дагестан) раздадут около 3 тысяч ленточек с цветами российского флага.

Еще примерно столько же ленточек планируют раздать у летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка», где в 18.00 начнется еще один праздничный концерт.