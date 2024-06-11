Севастополь не поменял место в рейтинге социально-экономического положения регионов

Из 85 возможных в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2023 года город занял 63 место. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости .

По данным экспертов, в 2023 году в большинстве областей России динамика социально-экономического развития была позитивной. Интегральный рейтинг вырос по сравнению с предыдущим годом у 79 регионов, а снизился только у шести.

Интегральный рейтинг Севастополя из 100 возможных баллов слегка превысил планку в 34,9. Тем не менее это лучше, чем в прошлогодний показатель на два балла. Незначительное повышение никак не повлияло на позиции региона во всероссийском рейтинге. И в прошлом и в позапрошлом году Севастополь занимал «почетное» 63 место, между Республикой Мордовией и Орловской областью.

Из регионов Южного федерального округа наилучшая позиция у Краснодарского края — восьмое место в рейтинге. По итогам 2022 года регион находился на седьмом месте. Ростовская область улучшила свои показатели и переместилась с 15 на 13 место. У Волгоградской — 29 место. Республика Крым оказалась на 43-м, опустившись в рейтинге на пять позиций относительно предыдущих результатов.

Лидерами рейтинга, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург — они набрали 94,4 и 89,0 баллов соответственно. На последних местах оказались Еврейская автономная область — 16,3 баллов и Республика Тыва — 14,9.

Рейтинг подготовили на основе анализа ключевых показателей регионального развития. Среди основных — объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, численность занятых в экономике жителей, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и так далее.