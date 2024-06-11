Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

На совещании с вице-премьерами Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 июня обсудил поручения, данные Президентом на Петербургском экономическом форуме. Первое — возобновление с 1 января 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров.

«Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов. Им станет выплачиваться и зарплата, и пенсия с учетом ежегодной индексации. Так же как и тем, кто вышел на заслуженный отдых»,— цитируют слова М.Мишустина пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что процесс возобновления индексации должен проходить без подачи каких-либо заявлений со стороны граждан и максимально удобно для людей. Необходимо также организовать разъяснительную работу по порядку расчета, чтобы пенсионеры поняли, какую сумму они получат и из чего она складывается.

На заседании также обсуждалось повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Его размер с 2025 года будет увязан с медианной зарплатой и составит около половины от этого показателя. То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тысяч рублей в месяц. А к 2030 году — не менее 35 тысяч рублей в месяц.

А с 1 июля 2024 года будет расширена программа семейной ипотеки. Родители, которые живут в малых городах, смогут оформить льготный кредит на приобретение недвижимости под 6% годовых вне зависимости от возраста детей. Главное, чтобы один ребенок на момент займа был несовершеннолетним. При строительстве своего дома такие условия будут действовать во всех регионах.

Сейчас в России действует семь федеральных льготных программ, которые позволяют взять кредит на покупку или строительство жилья по низкой ставке. Три из них — «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека» — должны завершиться в этом году. Однако по поручению Президента России Владимира Путина «Семейную ипотеку» решили продлить до 2030 года на новых условиях.

Нужны рабочие руки

Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России отменили с 2016 года. С тех пор четыре раза — в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах — Правительство давало отрицательные заключения на законопроекты о возврате индексации. Каждый раз это объяснялось нехваткой средств в государственных социальных фондах и необходимостью дополнительных расходов бюджета.

Что изменилось? Важно понимать, что даже поэтапное повышение пенсионного возраста в России не решает фундаментальной проблемы нарастающей нехватки рабочих рук в экономике. На фоне роста средней продолжительности жизни и спада рождаемости каждый год на пенсию выходят и в обозримом будущем продолжат выходить больше людей, чем вступают в трудоспособный возраст.

По данным Росстата, в апреле 2024 года безработица в России достигла очередного исторического минимума — 2,6% трудоспособного населения. Для сравнения, в январе 2023 уровень безработицы был 3,6%. Но в стране с каждым годом все меньше безработных не потому, что становится намного больше рабочих мест, а потому, что сокращается количество работников. Причем это сказывается и на самих будущих пенсионерах — уменьшается ресурсная база для выплаты им солидарных пенсий из социальных взносов работающих россиян.