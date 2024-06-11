Прокурор приглашает на встречу

Прокурор Севастополя Андрей Шевцов проведет личные приемы в Балаклаве и на ул.Рабочая.

18 июня с 15.00 до 17.00 состоится прием по вопросам защиты прав жителей Балаклавского района, а также о возможных нарушениях природоохранного законодательства, который будет проведен в помещении прокуратуры Балаклавского района и Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры по адресу: ул. Новикова, 56.

25 июня с 15.00 до 17.00 состоится прием по вопросам защиты прав жителей Нахимовского района в помещении прокуратуры Нахимовского района на ул.Рабочая, 18.

Для записи на личный прием необходимо позвонить по телефонам: 53-02-14 или 53-01-72.