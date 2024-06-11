Приглашают на благотворительный аукцион «Искусство во имя мира»

В Севастополе проведут благотворительный аукцион для поддержки художников города и сбора средств на нужды фронта.

— В это непростое время, когда общество сталкивается с многочисленными вызовами, поддержка искусства приобретает особое значение. Благотворительный аукцион направлен на поддержку севастопольских художников и помощь тем, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения вдали от дома. Надеемся, что наше мероприятие поможет сохранить и развить культурное наследие и окажет неоценимую помощь нашим защитникам, — уверена организатор благотворительного аукциона Александра Колесникова.

В аукционе примет участие более десятка местных художников. Среди них Сергей Берлов, Ирина Кузьменко, Ирина Куц, Ирина Костюченко, Варвара Грищенко, участник СВО Роман Грищенко, Людмила Федчишина, Владимир Ольхов, Елена Лимонова, Владимир Сорочкин, Расим Насибуллин, Елена Степанова, Иван Грищенко. Торги будет вести Сергей Москалец. Музыкальное сопровождение мероприятия организаторы доверили севастопольскому композитору и аранжировщику Максиму Перову.

Предаукционный показ картин обещают провести онлайн на официальном сайте аукциона. Стартовые цены на произведения искусства обещают от 10 до 70 тысяч рублей. Пока там работы только С.Берлова.

По словам А.Колесниковой половина собранных денег пойдет на поддержку художников, вторая половина — на поддержку бойцов, находящихся на фронте. Средства за произведения искусства жертвователи и меценаты будут переводить на счет некоммерческой организации СРОО «Творческий союз художников Севастополя», председателем которой является художник С.Берлов.

Аукцион проведут 23 июня в 17.00 в зале «Адмирал» гостиницы «Севастополь». Стоимость участия — три тысячи рублей.