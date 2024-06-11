Предложили новый взгляд на площадь Восставших

Проект севастопольца Никиты Клышко по благоустройству площади Восставших стал одним из победителей VII Всероссийского конкурса молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города». Конкурс направлен на поддержку талантливой молодежи, активно участвующей в планировании и создании проектов благоустройства городской среды. Всего было 470 участников из 70 субъектов РФ.

Среди них и магистрант пятого курса кафедры «Архитектура и дизайн» Института развития города Севастопольского государственного университета Никита Клышко. Его проект получил диплом III степени в возрастной категории 18-35 лет.

Как рассказал «Севастопольской газете» сам Н.Клышко, проект создан еще в 2022 году, с обоснованием перспективности территории проектирования, как общественного пространства, ныне представляющего собой сложный и не оптимальный транспортный узел. Именно из-за этого, считает Н.Клышко, там невозможно сделать нормальное пешеходное пространство.

— У нас там два отдельных островка, но один из них даже не имеет доступа пешеходов. Получается рваное пространство, эксплуатировать которое нормально просто невозможно. Чтобы решить эту проблему, мы предлагаем альтернативную схему формирования одной улицы и двух транспортных колец. За счет этого можно было бы освободить место для большой пешеходной площади, с навесом и большим количеством зеленых насаждений, — рассказал автор проекта.

Он также сообщил, что предложенная им концепция благоустройства освободившегося пространства была проработана со студентами- дипломниками архитектурного факультета СевГУ Мариной Бебиашвили, Маргаритой Игнатовой, Дианой Рикульской.

— Вместо двух колец мы предлагаем сформировать два регулируемых т-образных перекрестка таким образом, чтобы сместить весь трафик в сторону здания горбольницы и Нового бульвара. Если смотреть от здания МВД, то мы предлагаем сместить весь транспортный поток в правую часть площади, а левую освободить для пешеходного пространства, — продолжил руководитель проекта.

Он также отметил, что данную концепцию ребята уже публиковали через городские СМИ, но их идея не вызвала особого энтузиазма.

Теперь появился шанс на более внимательное отношение к предложению ребят, организаторы конкурса пообещали направить письма губернаторам регионов, с рекомендацией обратить внимание на проекты-победители.

— Я надеюсь на новый этап рассмотрения нашего предложения и на подвижки на пути его реализации, — признался Н.Клышко.