Окончательный проект яхтенной марины в Балаклаве пока не готов

Его презентация произойдет только после того, как будет сформирована инвестиционная часть проекта, рассказал губернатор Михаил Развожаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам руководителя города, правительство Севастополя делает ставку на проекты, связанные с туризмом, а также IT и другими высокими технологиями, так как именно они позволят получать местному бизнесу высокие доходы и подстегивают развитие городской экономики. Так в настоящее время в регионе реализуется три мегапроекта — историко-археологический парк «Херсонес Таврический», культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальном и яхтенная марина в Балаклаве, где уже несколько лет активно ведется строительство набережной.

Параллельно со строительством Таврической набережной формируется инвестиционная часть проекта. М.Развожаев объяснил, что государство вкладывает деньги в строительство самой марины, набережной и в благоустройство. А инвесторы должны будут на свои средства построить там объекты размещения и прочую туристическую инфраструктуру. По текущим расчетам, соотношение затрат складывается один к трем: будет вложено 12 млрд рублей из бюджета через госпрограмму развития Крыма и Севастополя, а еще порядка 30-50 млрд рублей — частные инвестиции.

«Сейчас мы прорабатываем, в какой очередности будут реализованы заявленные инвестпроекты — и после этого сможем полноценно презентовать окончательный проект марины», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Создание яхтенной марины, г.Севастополь» и территории «Балаклава-1 (2 этап)» проходили в Севастополе четыре года назад. Тогда член Севастопольского союза архитекторов, кандидат архитектуры Сергей Пушкарев высказал мнение, что представленные на обсуждение «картинки» яхтенной марины в Балаклавской бухте не дают никакого представления о будущих архитектурно-градостроительных решениях. На обсуждениях говорилось, что идея о создании общероссийского и даже международного уровня яхтенного комплекса в Балаклавской бухте выглядит как субъективное желание, не подкрепленное объективными предпосылками нынешней геополитической ситуации. Высказывались опасения, что проект в корне изменит ландшафт местности, девальвирует основную достопримечательность — балаклавскую бухту и нанесет ей непоправимый экологический ушерб.

Яхтенная марина строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. На проектирование планируется затратить из федерального бюджета около 340 млн рублей, а на строительно-монтажные работы — около 6,7 млрд. В результате в Балаклаве смогут разместиться 600 яхт, будут благоустроены набережная и прилегающие территории, проведена реконструкция гидротехнических сооружений, дноуглубление, реставрация исторических зданий на набережной, обновлены инженерные сети.