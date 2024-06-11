Намечено построить проезд между улицами Шабалина и Гидрографической

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя назначил общественные обсуждения проекта по планировке территории «Строительство автомобильной дороги «проезд ул.Шабалина – ул.Гидрографическая». Обсуждения пройдут с 11 по 26 июня.

В документации сказано, что участок дороги расположен в Ленинском районе, его протяженность 689 метров. Основная цель разработки документации — повышение безопасности движения.

Экспозиция проекта на сайте в разделе «Общественные обсуждения» откроется с 19 июня и будет доступна по 24 июня.

Замечания принимаются в письменном виде на адрес ул.Рабочая, 5а и на сайте департамента.