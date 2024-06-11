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Лицензия «Крымского винного дома» приостановлена

Действие лицензии на производство алкоголя приостановлено для компании «Крымский винный дом», следует из материалов на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынкам (Росалкогольтабакконтроль).

В начале июня сообщалось, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и запретил на территории РФ деятельность объединения, связанного с международным алкогольным холдингом Global Spirits. В доход государства обращены 100% долей уставных капиталов ряда компаний, связанных с холдингом, в том числе и ООО «Крымский винный дом».

«Список лицензиатов — производителей, в отношении которых Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками приняты решения о приостановлении действия лицензий: <...> ООО «Крымский винный дом», Республика Крым, город Феодосия», — цитирует ТАСС опубликованный федеральной службой документ.

Сообщалось, что, кроме «Крымского винного дома», в доход государства были обращены доли в компаниях ООО «Стандарт качества», ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень» и акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин». Это сделано после того, как в России основателя Global Spirits, украинского бизнесмена Евгения Черняка, обвинили в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в РФ. В августе 2023 года суд Москвы санкционировал его заочный арест.

При этом в свежих материалах Росалкогольтабакконтроля не сообщается о том, действуют ли лицензии других компаний, ранее относившихся к Global Spirits.

Global Spirits — международный алкогольный холдинг, основан в 2008 году и объединяет профильные активы в алкогольной отрасли. Производственные активы расположены на Украине и в России: ЛВЗ «Хортиця» (Украина), Одесский коньячный завод (Украина), ДП «Крымский винный дом» (Феодосия, Крым, Россия), ЛВЗ «Русский Север» (Вологда, Россия).