Дракой в детском парке заинтересовался руководитель Следственного комитета

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по факту нападения мигрантов на 16-летнего парня в детском парке Севастополя. Сейчас в этом деле разбираются региональные следователи и полиция.

«Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жителя Севастополя. В социальных сетях распространена информация о причинении телесных повреждений жителю Севастополя выходцами из Средней Азии. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Массовая драка в Комсомольском парке имени Марии Байды произошла воскресным вечером 9 июня. Предположительно, в ней участвовали трудовые мигранты из Средней Азии. В это время мимо парка проходил 16-летний парень. Одна из групп решив, что он был в компании соперников, напала на него и избила. Юноша обратился в полицию.

В социальных сетях сообщается, что потерпевший занимается спортом в клубе единоборств, а все участники нападения уже задержаны.