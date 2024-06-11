Доцент и завуч поверили мошенникам

В Севастополе жертвами телефонных аферистов стали преподаватель одного из вузов и завуч школы. Только за сутки мошенники украли у севастопольцев четыре миллиона рублей.

«За минувшие сутки в полицию обратились трое местных жителей, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогом защиты банковского счета и оказания финансовой помощи. Общая сумма материального ущерба составила более четырех миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Мошенники могут быть настолько убедительными, что им верят даже очень образованные люди. Так, 72-летний доцент лишился двух миллионов рублей. Ему под видом руководителя написал мошенник и сообщил, что его банковский счет попал в списки пособников террористов — нужно ждать звонка от сотрудников правоохранительных органов. Потом аферисты уже по видеосвязи убедили мужчину перечислить все свои сбережения на продиктованные «безопасные счета», чтобы «предотвратить финансирование террористов».

68-летнего завуча севастопольской общеобразовательной школы обманули на 900 тысяч рублей. Женщине тоже прислали сообщение от имени директора школы. Фейковый директор предупредил, что на подчиненную заведено уголовное дело за то, что она якобы перечисляет деньги террористам. Теперь все средства нужно перевести на безопасные счета. Завуч была застигнута врасплох и перечислила свои сбережения.

Более одного миллиона рублей перечислил преступникам 41-летний жаждущий любви севастополец.

«Он познакомился в одном из мобильных приложений для знакомств с девушкой, представившейся жительницей иностранного государства. Через несколько месяцев виртуального общения собеседница сообщила мужчине, что отправила ему ценный подарок, однако для его беспрепятственного получения следует оплатит пошлину на таможне. В последующем она еще несколько раз под разными предлогами занимала деньги у севастопольца для решения личных проблем, обещая все вернуть», — рассказали в полиции.

Когда мужчина отправил девушке свыше одного миллиона рублей, она перестала выходить на связь.