В рейтинге инвестклимата Севастополь на 13 месте

Инвестиционный климат в городе за последние три года фактически не изменился. В 2022 году Севастополь был на 14 месте, а в 2023 году — на 12.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата был представлен на ПМЭФ Агентством стратегических инициатив. В шестой раз его лидером стала Москва. Вторую строчку рейтинга заняли Республика Татарстан и Нижегородская область, третью — Республика Башкортостан, Московская и Тюменская области. Севастополь — на 13-м месте вместе с Саратовской, Новосибирской и Кемеровской областями.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в социальных сетях сообщил, что «Севастополь в рейтинге поднялся с 4 на 3 место среди субъектов Южного федерального округа». По его мнению, это стало итогом работы, которую органы власти провели с деловыми ассоциациями и предпринимателями.

«В 2024 году были улучшены значения ключевых показателей по следующим направлениям: эффективность процедур по регистрации прав собственности и кадастрового учета; подключение к сетям инженерных коммуникаций; ввод в эксплуатацию объектов недвижимости; эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса; показатели, характеризующие административное и силовое давление на бизнес; эффективность механизмов поддержки бизнеса, качества и доступности инфраструктуры и уровня развития малого и среднего предпринимательства», — написал в сообщении глава города.

Он также отметил, что Севастополь поднялся в общем рейтинге с 61 места в 2020 году до 12 места в 2023: «В этом году мы заняли 13 место, что обусловлено достаточно напряженной обстановкой в нашем регионе». Севастополь, по его словам, по сути прифронтовая зона, в отличие от большинства других регионов, где значения ключевых показателей растут так же, как и в нашем городе.

А прифронтовая Республика Крым по итогам года заняла пятое место. Крым уже не первый год сохраняет статус одного из самых инвестиционно привлекательных российских регионов.

По словам руководителя республики Сергея Аксенова, в Крыму реализуется более 1400 инвестпроектов. За 10 лет в экономику привлечено более 1,7 трлн рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 1 трлн рублей внебюджетных вложений.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах Российской Федерации — это инструмент комплексного анализа факторов, влияющих на формирование инвестиционной привлекательности регионов. Он позволяет оценить усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, выявить лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции. Презентация результатов рейтинга ежегодно проходит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).