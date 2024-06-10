В Крыму расширят список активов украинских олигархов и политиков для национализации

Работа по выявлению имущества лиц, способных причинить ущерб интересам и безопасности Крыма и России, продолжается.

Депутаты Государственного совета Республики Крым внесут изменения в закон, позволяющие пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, которые принадлежат поддерживающим киевский режим 110 олигархам и политикам.

«В Государственный совет Республики Крым поступил проект постановления «О внесении изменений в Постановление ГС РК «О вопросах управления собственностью Республики Крым». Речь — о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия. Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ», — цитирует ТАСС сообщение в телеграм-канале председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова.

В новый пакет национализации попадут активы Сусаны Джамаладиновой, известной как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск из-за распространяемой ею фейковой информации о Вооруженных силах России. В проект включены также имущество Арсения Яценюка — бенефициара компании «Антей 2012», которая является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина, имущество семьи народного депутата Украины, возглавляющей организацию «Матери мобилизованных» Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков в Донбассе.

Собственностью Крыма станет имущество и других юридических лиц, в частности ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк».

«В перечень также включены объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и другим украинским соседям Зеленского в Ливадии», — уточнил В.Константинов, добавив, что работа по выявлению имущества лиц, способных причинить ущерб интересам и безопасности Крыма и России, продолжается.