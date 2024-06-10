В детском парке избили подростка

Севастопольская полиция начала проверку по факту избиения 16-летнего подростка в Комсомольском парке им.Марии Байды. В социальных сетях сообщается, что в детском парке дрались две взрослые компании, а мальчика «избили случайно».

«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в Комсомольском парке им.Марии Байды, его избили неизвестные. В дальнейшем информация об инциденте, произошедшем в детском парке получила распространение в местных телеграм-каналах и социальных сетях», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сотрудники полиции изъяли видеозаписи камер наблюдения и опрашивают свидетелей конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В социальных сетях сообщаются подробности. Разборка двух взрослых компаний случилась около восьми вечера в выходной день. Есть информация, что дрались мигранты — строители из Средней Азии. В это же время в парке находился и подросток. Предположительно, одна из компаний приняла его за участника «команды соперников».