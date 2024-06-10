Украинские пограничники, захватившие рыболовецкое судно в Крыму, получили 17 лет колонии

Двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые в марте 2018 года угнали рыболовное судно и похитили его экипаж, приговорили к 17 годам лишения свободы каждого, сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

«Согласно приговору суда, осужденные, будучи сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к РФ и к факту вхождения в ее состав Республики Крым и города Севастополя. Осужденные в составе группы лиц по предварительному сговору в марте 2018 года осуществили захват российского рыболовного судна и находящихся на нем членов экипажа, осуществлявших в акватории Азовского моря законный рыбный промысел», — цитирует сообщение ТАСС.

Украинские пограничники, угрожая рыболовам насилием и направляя на них стрелковое оружие, конвоировали судно в Бердянский морской торговый порт. Мужчин осудили по статьям «угон судна водного транспорта, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, повлекший иные тяжкие последствия» и «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, в отношении двух и более лиц».

Первые три года осужденные проведут в тюрьме, последующие — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, керченское судно «Норд» с десятью членами экипажа было задержано погранслужбой Украины в марте 2018 года в нейтральных водах Азовского моря. Члены экипажа находились в плену до конца октября того же года, капитан — год. После того, как моряки вернулись на родину, власти Крыма обещали рыбколхозу помочь в покупке нового судна вместо «Норда». Вопрос решился летом 2020 года. Судно назвали «Норд-2».