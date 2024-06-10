Турист с Камчатки выманил деньги за ДТП у туристки из Заполярья

Пожилая туристка из Северодвинска в Севастополе при парковке повредила чужую машину. К ней подошел мужчина и потребовал пять тысяч рублей на ремонт авто. Но он оказался аферистом.

«71-летняя гостья из Северодвинска припарковала машину вблизи продуктового магазина и при выезде задним ходом не рассчитала расстояние до стоящего рядом автомобиля, задев его. Когда пенсионерка принялась искать владельца поврежденного авто, к ней подошел неизвестный мужчина и сообщил, что эта машина принадлежит его сестре. Затем злоумышленник сделал вид, что звонит родственнице для урегулирования вопроса и, якобы обсудив с ней детали произошедшего, предложил передать ему пять тысяч рублей в качестве возмещения ущерба», — сообщили подробности происшествия с участием двух туристов в УМВД России по Севастополю.

Гостья из Северодвинска перевела мужчине деньги. А через несколько минут к поврежденной машине подошла настоящая владелица. Выяснилось, что у нее нет никаких братьев. Пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Там быстро установили личность афериста — им оказался ранее судимый 42-летний житель Петропавловска-Камчатского. Его задержали. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы по статье «Мошенничество».