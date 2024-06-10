Подросток катался на арендных самокатах бесплатно

В полицию Симферополя поступило заявление о краже электросамокатов, которые предприниматель сдавал в краткосрочную аренду. Оказалось, что транспортные средства угонял 14-летний парень.

Несовершеннолетний житель Симферополя повредил зарядные станции и замки и похитил три электросамоката. Он катался на них, а потом бросал, где придется. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил около 200 тысяч рублей. Полицейские нашли два самоката, а третий еще ищут, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.