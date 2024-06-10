Пересчитают и обследуют растения в парках и скверах

Севприроднадзор продолжает проводить инвентаризацию растений на территории Севастополя. В этом году пересчитают и перепишут деревья и кустарники в парках и скверах города.

В первую очередь, инвентаризируют растения в сквере в районе площади Ушакова, в сквере на ул.П.Корчагина, 16, в сквере по ул.Героев Севастополя у стадиона, в сквере у клуба в Инкермане, в сквере им.В.Бузина на ул.Пушкина.

Специалисты Севприроднадзора обследуют зеленые насаждения, выявляют механические повреждения, определяют возраст растений, диагностируют качественное состояние деревьев и кустарников, которые растут на общественных территориях. Итогом такой работы станет составление паспортов объектов, с приложением ситуационного и инвентарного планов. Еще одним документом станет дневник учета зеленых насаждений.

В 2019 году природоохранная прокуратура Севастополя через суд обязала Севприроднадзор произвести учет зеленых насаждений в максимально сжатые сроки — в течение 10 месяцев.