Пенсионер МВД из Москвы оказался мошенником

Джанкойский районный суд приговорил 48-летнего московского пенсионера МВД к трем с половиной годам лишения свободы. Тот обещал за 15 миллионов рублей помочь вести бизнес на «новых территориях».

Житель Москвы пообещал содействие в беспрепятственном осуществлении деятельности симферопольскому предприятию. Он сообщил, что у него есть связи в правительстве одной из областей на «новых территориях». Предприимчивому пенсионеру МВД в апреле 2023 года передали 15 миллионов рублей — с этими деньгами его и задержали спецслужбы на вокзале Джанкоя, сообщили в пресс-службе Джанкойского районного суда.

На судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. В итоге суд за покушение на мошенничество в крупном размере приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.