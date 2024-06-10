Отчет о раскопках в Южном пригороде Херсонеса собираются направить в ЮНЕСКО

Отчет о грандиозных археологических раскопках около городища Херсонеса Таврического, находящегося на территории современного Севастополя, а также о создании историко-археологического парка в этом месте необходимо направить в ЮНЕСКО.

«Во время презентации проекта историко-археологического парка Сергей Вадимович Степашин, ныне возглавляющий попечительский совет «Фонда развития территорий», озвучил очень важную мысль. Данные и о проекте, и о результатах раскопок, и о результатах работы по сохранению археологических памятников — все это нужно направить в ЮНЕСКО, объектом которого является городище Херсонеса Таврического, расположенное рядом с парком», — , отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что это необходимо, в том числе из-за периодически появляющихся фейков^ «То, якобы, все памятники разрушили, то, другой вброс, что мы каких-то новоделов настроили. Мировое сообщество тоже должно увидеть, как минимум зарубежные эксперты, как все обстоит на самом деле, мы предложим им ознакомиться с той работой, которая проделана».

Он также напомнил, что во время раскопок, которые были одними из самых масштабных в истории России, найдено почти семь миллионов предметов, из которых два миллиона имеют музейную ценность.

«Они будут размещены в фондохранилищах и в экспозиции музея, посвященного античному и византийскому периодам в истории Херсонеса. Он огромный — 20 тысяч квадратных метров! Туда же переместят находки, сделанные за 200 лет исследований на территории херсонесского городища», — добавил М.Развожаев.

Территория древнего города Херсонеса Таврического, основанного около 2500 лет назад, и его хоры, то есть сельскохозяйственного предместья, с июня 2013 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей на территории городища действует уже больше века, а вот создание историко-археологического парка рядом с ним началось несколько лет назад. С 2020 года там велись обширные раскопки, а затем началось строительство школы искусств и филиала Международного детского центра «Артек» (уже завершены), а также нескольких музеев (открыть их планируется этим летом).

В 2017 году замминистра культуры РФ Владимир Аристархов сообщил, отчеты по Херсонесу в ЮНЕСКО отсылаются, но «формально в отношении Херсонеса они не реагируют на наши обращения».