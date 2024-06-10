Мусорная реформа в стране провалилась

Поручено разобраться, куда ушли 280 млрд рублей, выплаченных гражданами России в прошлом году за вывоз и утилизацию бытовых отходов.

Ситуация с утилизацией отходов только ухудшилась за пять лет реализации мусорной реформы в РФ, об этом 7 июня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях Петербургского международного экономического форума.

В 2019 году был принят закон ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», который подразумевал создание новой отрасли сбора, переработки и утилизации мусора. «У нас беда с мусорной реформой. Прошло пять лет с момента принятия закона и проведения мусорной реформы. Не только лучше не стало, а стало хуже», — сказала В.Матвиенко.

По ее словам, региональные операторы, которые были выбраны субъектами РФ, зачастую не могут организовать работу, не имеют инфраструктуры, техники, людей, и договоры в таком случае следует расторгать.

«Изменения инфраструктуры не произошло. Графики размещения мусорных площадок и адресные программы не реализуются, мусоровозов добавилось немного, ездят старые, разбитые, сортировка мусора не сильно выросла», — добавила спикер Совфеда

Она поручила председателям региональных парламентов потребовать от счетных палат регионов проверить, как были израсходованы средства, выплаченные гражданами за вывоз и утилизацию бытовых отходов в 2023 году. В.Матвиенко также указала, что всего по стране за прошлый год было собрано почти 280 млрд рублей, при этом «напрямую регоператоров вообще никто не контролирует».

На федеральном уровне подобные поручения уже были даны, эта работа началась, добавила спикер.

Напомним, что Севастополь перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 2018 года, хотя вся страна это сделала на год позже. Причем города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь по закону вообще не должны были участвовать в «мусорной реформе» до 2022 года и не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами.

Отсрочка давалась потому, что территориальное положение Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя не позволяет решить проблему с утилизацией коммунальных отходов внутри границ этих городов, так как эти города являются одновременно и субъектами РФ, и населенными пунктами, и эти границы у них совпадают.

При этом в Севастополе был установлен завышенный объем накопления ТКО в год на одного жителя.