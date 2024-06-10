Лестницу на Царском пляже восстановили своими силами

Лестницу на Царском пляже на Фиоленте, поврежденную оползнем в 2021 году, отремонтировали общественники. Они же расчистили пляж, столь любимый севастопольцами.

Информация об этом появилась на страничке Елены Кирсановой в соцсети, с огромной благодарностью Максиму Иванову, его другу и Денису, а также всем неравнодушным горожанам, что приняли участие в этом добром и полезном деле.

«Севастопольская газета» поговорила с ребятам об их инициативе. Перво-наперво М.Иванов рассказал, что восстановленная лестница — это не только их с другом рук дело. В ремонте приняли участие многие севастопольцы, любящие летом отдыхать на Царском пляже и ратующие, чтобы это место оставалось чистым и привлекательным для местных и приезжих, которых на Фиоленте летом очень много.

— Люди ходят сюда десятилетиями, плюс апартаменты появились, где проживают туристы, которым, кстати, обещают близость и доступность дикого пляжа, — пояснил М.Иванов.

Берясь за дело, общественники хорошо понимали, что при отсутствии у пляжа официального статуса надеется на восстановление лестницы за госсчет нет никакого смысла, а потому иного способа, чем взяться за дело самим, просто не существует.

Тут же их поддержали и другие жители этой части Фиолента. Помогали, кто чем может: кто-то копал землю, расчищал лестницу от последствий обвалов, другие занялись сваркой металлических конструкций, кто-то помог доской, кто-то металлом... Всерьез говорить о каком-либо финансировании не приходится, все, что требовалось при строительстве, закупали в складчину.

Впрочем, при строительстве использовали и старый материал, потому часть сохранившихся ступеней оставили без изменений, утраченные же заменили и покрыли сверху деревянными досками. Работать начали еще в 2022 году, продолжили в прошлом, завершили в этом.

Получилось достойно!