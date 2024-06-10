Инвестировать в 6-й километр будет «ИнтерСтрой»

Подписали соглашение о комплексном развитии территории на 6-я километре Балаклавского шоссе. Соглашение подписано 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Севастополя и ООО «ИнтерСтрой».

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, подписание состоялось в присутствии министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Речь идет о застройке территории площадью 98 гектаров, куда планируется инвестировать 26 млрд рублей.

Год назад на том же форуме с ьем же инвестором было подписано соглашение о застройке 7-го километра Балаклавского шоссе.

Как сообщил генеральный директор ООО «ИнтерСтрой» Олег Леухин, частью комплексной застройки станет строительство школы на 800 мест, нескольких детских и ряд инфраструктурных объектов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что после окончания строительства не менее 5% построенного жилья будет передано городу для расселения там бюджетников: учителей, врачей и других бюджетников.

Напомним, что в августе 2021 года общественности города были представлены семь участков, потенциально признанных пригодными для массовой коммерческой жилой застройки: «Северный» (268,2 га, площадь квартир — 915 тысяч кв.м), «Красная горка» (157,6 га и 706 тысяч кв.м), «Сапун-гора-1» (40,55 га, 182 тысячи кв.м), «Сапун-гора-2» (147,8 га, 662 тысячи кв.м), «7-й километр» (66,7 га, 299 тысяч кв.м), «6-й километр» (92 га, 412 тысяч кв.м), «Молочная балка» (147,58 га, 661 тысяча кв.м). После из этого перечня исключили «Красную горку».

Группа компаний «ИнтерСтрой» ведет свою деятельность c 2004 года и является одним из лидеров строительной отрасли. Застройщик занимается жилой и коммерческой недвижимостью, а также много внимания уделяет социальным проектам, говорится на сайте компании.