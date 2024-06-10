Грозит реальный срок за кондиционер на стене «дома Станюковича»

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении собственника нежилого помещения в доме на ул.Ленина, 38. Мужчина установил кондиционеры и камеры наблюдения на фасаде исторического здания, не получив разрешения от Севнаследия.

«Гражданин В. решил произвести строительные работы без проектной документации и согласования Севнаследия. На каменном фасаде, являющемся предметом охраны, были установлены камеры наружного видеонаблюдения, кондиционеры, расширены габариты оконного проема, окрашен каменный фасад, а также частично сбит бетонный порог у входа в помещение. Своими действиями, гражданин В. причинил вред объекту культурного наследия в размере более один миллион рублей», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Севастополя .

Уголовное дело в отношении собственника нежилого помещения в центре города возбудили в прошлом году. Тогда в управлении охраны объектов культурного наследия рассказали, что мужчина знал, что ремонт без согласования и проектной документации делать нельзя. Но тем не менее, требования законодательства решил проигнорировать.

Сейчас собственник помещения обвиняется в повреждении памятника истории и культуры. Максимальная санкция за данное преступление предусматривает до трех лет лишения свободы.

Семья военного губернатора и коменданта Севастопольского порта вице-адмирал Станюковича занимала двухэтажный дом, окруженный садом. Здесь родился и провел детские годы известный писатель Константин Станюкович. Дом не сохранился — на его месте построили дом для офицерского состава. Из-за мемориальной доски на подпорной стене его все равно называют «домом Станюковича». Другое название — «Лакомка», по названию кафе, находившемся на первом этаже здания в советское время.