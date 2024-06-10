Городской автозаправочный комплекс ликвидирован

Городской автозаправочный комплекс был создан 2014 году для эффективного контроля за уровнем цен на горюче-смазочные материалы. Планировалось, что предприятие обеспечит бесперебойные поставки и продажу топлива в Севастополь через сеть собственных автозаправочных станций и нефтебазу, что позволит избежать спекуляций на рынке ГСМ.

Но сразу все пошло не так. В 2016 году руководство комплекса было задержано за мошенничество в особо крупном размере. Еще через два года восемь заправок и административные здания обанкроченного ГУП были выставлены на торги. Однако депутаты Законодательного собрания, проведя собственное расследование, посчитали, что цена лота очень занижена. Парламентарии обратились в правоохранительные органы с просьбой о проверке законности распродажи городского имущества. Но торги состоялись и часть объектов была продана человеку близкому к экс-губернатору Дмитрию Овсянникову.

Вторую половину заправочных станций продать через торги не удалось: аукцион был отменен через суд.

В дальнейшем АЗС передавалась из подчинения департамента городского хозяйства в ведение департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В последнее время из 16 автозаправочных станций, находящихся в структуре комплекса при его создании, оставшиеся четыре сдали в аренду частным компаниям.

А еще через незначительное время Арбитражный суд Севастополя признал ГУП «ГАЗК» банкротом. И вот заключительный аккорд — распоряжение о его ликвидации. На данный момент на предприятии создана ликвидационная комиссия во главе с последним его руководителем.