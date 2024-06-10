Дети решили подработать летом курьерами мошенников

«Для преступной схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП» злоумышленники в качестве курьеров начали привлекать несовершеннолетних. С начала лета в Севастополе полицией зарегистрировано уже три факта вовлечения детей в возрасте 12, 13 и 17 лет. Например был задержан 13-летний школьник, который выполнял роль курьера у телефонных мошенников», — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Задержанный школьник рассказал, что предложение о заработке ему прислали в мессенджер. По указанию кураторов он должен был приезжать к жертвам преступников, забирать у них деньги и перечислять на расчетные счета, которые ему присылали мошенники. За один день подросток посетил пять пенсионеров. Пожилым людям предварительно позвонили аферисты и сообщили, что их близкие стали виновниками ДТП. За то, чтобы их родственников якобы не привлекли у уголовной ответственности, потерпевшие передали школьнику в общей сложности более 700 тысяч рублей. Полученные деньги курьер перечислил мошенникам в ближайшем банкомате, а себе оставил оговоренную сумму гонорара.

В свою очередь, севастопольская полиция призывает родителей несовершеннолетних постоянно контролировать круг общения ребенка и следить за тем, что дети делают на летних каникулах.