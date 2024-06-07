Жителя Ялты будут судить за убийство владельцев гостевого дома

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 61-летнего жителя Ялты, который обвиняется в убийстве двух лиц.

Установлено, что местный житель длительное время проживал в гостевом доме поселка Восход у своих знакомых и подрабатывал там подсобным рабочим. В сентябре 2023 года хозяева остались недовольны качеством выполненных работ, обсуждение переросло в конфликт, в ходе которого мужчина нанес множественные удары битой по голове 58-летней женщине и 65-летнему мужчине. От полученных травм хозяева гостевого дома скончались на месте, а разнорабочий принял меры к сокрытию следов преступления.

По горячим следам при попытке скрыться от правоохранительных органов злоумышленник был установлен и задержан полицией в Судаке.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.