В День города приглашают сыграть в домино

В Севастополе 14 июня состоится открытый турнир по домино, посвященный Дню России и Дню города.

Соревноваться будут на территории парка им.Анны Ахматовой по швейцарской системе, сообщили управлении спорта. К участию допускаются все желающие граждане Российской Федерации, без гендерно-возрастных ограничений, но в соответствующем физическом состоянии, которое позволит им без вреда для собственного здоровья сыграть в турнире.

Регистрация участников турнира начнется в 8.00. Нужно будут заполнить анкету и предъявить паспорт или свидетельство о рождении для лиц до 14 лет.

В 8.20 начнется жеребьевка, на которую отпущено 20 минут, потом — торжественное открытие. Сыграть в «Козла» все семь туров планируют к двум часам дня.

«Домино — это игра, объединяющая людей. Ведь недаром игроки в домино — это зачастую соседи или друзья. Проведение этого турнира по домино даст шанс проявить себя, а кому-то — и научиться играть», — предположил начальник управления спорта Сергей Резниченко.

В 14.20 состоится церемония награждения победителей и призеров и торжественное закрытие турнира.

Домино — это международный вид спорта, по результатам чемпионатов составляется рейтинг игроков. Классическим считается набор из 28 костяшек, каждая из которых разделена на две равные части, содержащие определенное число точек.

Как рассказала «Севастопольской газете» начальник отдела по развитию физической культуры, массового и адаптивного спорта Лариса Евдокимова, домино не самый массовый вид спорта в Севастополе. Инициатор проведения турнира — Российская федерация домино. Представители этой общероссийской общественной организации приедут судить соревнования 14 июня.

Управление спорта при подготовке турнира подстраховалось. Расчет на действующие городские федерации: сыграют севастопольские шахматисты и шашисты. Есть умеющие играть в домино в ГУ МЧС России по Севастополю и в управлении МВД. Они также приглашены на соревнования.

Турнир проводят для популяризации и дальнейшего развития игры в домино в Российской Федерации, пропаганды здорового образа жизни, организации досуга и массового привлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом.