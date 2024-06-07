Ученые СевГУ следят за сбросами канализации в море и апвеллингом

Совместная работа Института перспективных исследований (ИПИ) и Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского госуниверситета позволит предсказывать вспышки желудочно-кишечных заболеваний в регионе.

Прогноз делается с помощью цифровой платформы мониторинга приморской территории за счет сопоставления данных о канализационных сбросах и регистрации апвеллинга — явления, при котором более холодные и богатые биогенами воды из глубины моря перемещаются к поверхности, замещая более теплые, бедные биогенами поверхностные воды, сообщили в пресс-службе СевГУ.

«Вполне возможна корреляция между сбросами сточных вод, которые переносят подводными течениями по всей акватории сточные сбросы, и апвеллингом, который вместе с холодными водами поднимает и сбросы, содержащие кишечную палочку», — рассказал директор Института перспективных исследований, проректор по научной деятельности университета Максим Евстигнеев.

СевГУ имеет возможность фиксировать в режиме реального времени апвеллинги с помощью цифровой платформы мониторинга приморской территории, созданной университетом при поддержке правительства города в рамках госпрограммы «Приоритет 2030».

«В зависимости от текущей гидрологической и гидрометеорологической обстановки можно будет оценить через какое время после сброса возможна вспышка инфекции. Либо, наоборот, показать, что факт сброса не должен привести к вспышке кишечных заболеваний», — пояснил М.Евстигнеев.