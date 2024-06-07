У России нет контактов с ЕСПЧ по рассмотрению дела о скифском золоте

Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и не контактирует с ним по рассмотрению иска крымских музеев по скифскому золоту. Вмешиваться со стороны в процесс пока не лучшее решение.

Такое мнение выразил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В марте 2024 года директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сообщал ТАСС, что ЕСПЧ принял иски крымских музеев по скифскому золоту.

«Мы не контактируем с ЕСПЧ. Музеи нам сообщат, конечно, при любом исходе событий. Но после того, как мы оттуда вышли, таких контактов прямых нет, это дело музея. Вмешиваться в процесс со стороны, когда он находится в стадии рассмотрения, не самое лучшее решение», — сказал собеседник агентства.

Как ранее отмечал М.Швыдкой, несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы, музеи как юридические лица имеют право обратиться в ЕСПЧ.

«Обращение в ЕСПЧ — это такой последний шаг, последняя инстанция. Потому что мы изначально вели дело таким образом, чтобы судились музеи Крыма с музеем Алларда Пирсона (Амстердам). Но дело было очень политизированное, оно длилось довольно долго, как вы помните. Окончательное решение было принято, когда начались февральские события [2022 года]. И совершенно очевидно, что они сыграли определенную роль в вынесении судебного вердикта», — добавил спецпредставитель президента.

Он отметил, что не ставит под сомнение независимость суда и его объективность, но полагает, что общественное и политическое давление может сыграть «серьезную роль». «ЕСПЧ — суд, в котором Россия сегодня не состоит. И это не упростит, как вы понимаете, рассмотрение процесса. Но посмотрим, что получится. Я не могу быть ни оптимистом, ни пессимистом в данном споре», — добавил он.

О коллекции

Скифское золото — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» — и Украина.

В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Украине коллекции скифского золота нелегитимным, бессовестным решением и фактически кражей.