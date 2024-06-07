Центр эффективного использования городской собственности работает неэффективно

В соответствии с федеральным законодательством и по результатам аудита предприятие подлежит реорганизации или ликвидации.

Такие неутешительные выводы следуют из проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Севастополя, по вопросу законности и эффективности управления недвижимым имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за ГУП «Центр эффективного использования собственности города», за 2023 год.

«Анализ госучреждения свидетельствует о низком уровне эффективности управления и распоряжения переданным в его ведение недвижимым имуществом и в соответствии с федеральным законодательством подлежит реорганизации или ликвидации», — сказано в отчете.

Аудитом установлено, что вовлечением в оборот государственного имущества в учреждении никто не занимается, планов по этому вопросу нет, деньги, которые должны быть выплачены предприятию за сдачу в аренду госимущества, не получены, а меры по их взысканию не приняты.

В результате неэффективного управления переданным в аренду государственным имуществом в 2023 году объем недополученных доходов составил порядка миллиона рублей, а расходы предприятия за пользование земельным участком и коммунальные услуги в сумме 3,2 млн рублей не возмещены.

Не обеспечена сохранность 21 объекта недвижимого имущества, что является нарушением требования Гражданского кодекса.

Из общего количества недвижимого имущества, закрепленного за ГУП «ЦЭИСГ» на праве хозяйственного ведения, 73% не используется из-за отсутствия регистрации права госсобственности и неудовлетворительного состояния объектов, требующего капремонтов.

Закрепление за центром защитных сооружений гражданской обороны, жилых помещений и помещений, находящихся в безвозмездном пользовании, а таких более трехсот, входит в противоречие с основной целью предприятия — получение прибыли. Расходы на содержание таких объектов в прошлом году составили 22 млн рублей.