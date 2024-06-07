Севастопольские синхронисты привезли медали с первенства ЮФО

Впервые в истории севастопольского синхронного плавания наши спортсмены уверенно заявили о себе на Чемпионате Южного федерального округа и завоевали престижные награды.

Соревнования проходили с 3 по 7 июня в городе Таганрог Ростовской области с участием семи команд: Республика Адыгея, Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области, Республика Крым, Севастополь, ДНР.

Как рассказала «Севастопольской газете» главный тренер севастопольской сборной по синхронному плаванию Алина Мантуленко, в течение трех соревновательных дней были разыграны награды в дисциплинах «фигуры», «соло», «дуэт», «дуэт-смешанный», «группа», «комби».

– Мы поехали в Таганрог командой из девяти человек и выступили во всех видах программы. Мы представили два дуэта, соло и впервые выступление группой, – поделилась тренер.

По ее словам, севастопольцы показали себя очень хорошо, что было неожиданностью даже для многих судей. Некоторые из них подходили и хвалили выступления девочек и отмечали хорошее качество постановок.

Особенно им понравилось групповая композиция, а также выступление Елизаветы Граник 2016 года рождения, выступившей в «группе», в «соло» и в «фигурах».

В общем зачете Е.Граник стала 44-й, но в своей возрастной группе (самой младшей) показала лучший результат, став золотой медалисткой.

Валерия Летова, выступившая в той же возрастной категории, завоевала бронзовую медаль.

После столь значимого для пока же очень молодой севастопольской команды старта, юные спортсменки немного отдохнут, вслед за чем начнут подготовку к Всероссийским соревнованиям «Южные звезды», которые намечены на октябрь 2024 года.