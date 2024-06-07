Севастополь будет сотрудничать с Кабардино-Балкарией

На Петербургском международном экономическом форуме-2024 6 июня заключено соглашение о сотрудничестве между правительствами Севастополя и Кабардино-Балкарской Республикой (КБР), сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном взаимодействии.

Руководители регионов – губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков – выразили взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей по привлечению инвестиций, развитию промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Как известно, Кабардино-Балкария является одним из крупных туристических центров РФ, имеет серьезный опыт в области индустрии гостеприимства, которым может поделиться с Севастополем. Еще одной областью сотрудничества могут стать образование и наука. Глава КБР высказал заинтересованность в налаживании экономических контактов между двумя регионами и обмена опытом в области современных технологических разработок.