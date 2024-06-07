Сбербанк поможет развитию «Нового Херсонеса»

В рамках форума правительство Севастополя, Фонд «Моя история» и ПАО «Сбербанк» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. На деле это будет означать создание комфортных логистических условий и оказание целого ряда банковских услуг для севастопольцев и гостей города, дабы ничто не отвлекало посетителей «Нового Херсонеса» от погружения в историю древнего мира.

Меморандум также предполагается активную культурно-просветительскую деятельность, разработку и внедрение программ музейного образования.

«Предусмотрена разработка оптимальных инфраструктурных решений в сфере транспорта, паркингов, смотровых площадок, внедрение инновационных и технологических решений в сфере безопасности, использование роботов-ассистентов для помощи посетителям и поддержания чистоты, разработка мобильных приложений для навигации по парку с информацией об объектах и мероприятиях, внедрение онлайн-сервисов для бронирования билетов и экскурсий», — анонсировали предстоящую деятельность Сбера в «Новом Херсонесе» на форуме.

«На мой взгляд, это потрясающий пример коллаборации церкви, государства и творческой инициативы, которая дает такой энергетический выплеск», — оценил значение проекта президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Масштаб проекта и самые высокие требования к его работе диктуют необходимость сильных партнеров, обладающих необходимыми ресурсами и опытом. Таким стратегическим партнером для нас сегодня стал Сбербанк», – дополнил сказанное директор фонда «Моя история» Иван Есин

Идея строительства парка реализована при поддержке фонда «Моя история» за внебюджетные средства. В состав парка включены музей христианства, музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, туристический и паломнический центры, храм-парк, амфитеатр «Грифон Арена», кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса.

Первыми в 2023 году на его территории заработали Севастопольская детская школа искусств и детский центр «Корсунь» — филиал международного детского центра «Артек».

Полностью завершить строительство комплекса предполагается в июле 2024 года.