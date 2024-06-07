Приглашают послушать музыку на закате в Херсонесе

В День города 14 июня в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» устроят концерт под открытым небом под названием «Музыка на закате».

Зрителей ждут около смотровой площадки на северном берегу, куда можно будет попасть со стороны Западной входной группы. Организаторы считают, что музыка в обрамлении моря и развалин древнего Херсонеса поможет создать особую романтическую атмосферу.

В программе – популярная и авторская музыка, которую исполнит на трубе и синтезаторе Максим Перов.

Для создания особого настроения и уюта устроители просят зрителей захватить с собой пледы, чтобы удобно расположиться на траве.

Концерт можно будет посетить по входным билетам в музей-заповедник, севастопольцы проходят бесплатно, при условии предъявления оригиналов подтверждающих прописку и временную регистрацию документов.

Концерт начнется в 20.00.