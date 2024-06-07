Дошколята станцевали в патриотическом флэшмобе

Все шесть детских танцевальных коллективов, попавших в финал популярного городского конкурса, стали заслуженными победителями. Первое место профессиональное жюри присудило артистам из детских садов № 31 и №127. Второе место разделили детский сад №132 и школа Экотех+; третье — у коллективов детских садов №107 и №89.

Финал городского конкурса на лучший танцевальный флэшмоб «Вместе мы — большая сила, вместе мы — страна Россия», посвященный празднованию Дней России и Севастополя среди дошкольных образовательных учреждений состоялся 7 июня в Центре туризма, краеведения, спорта, экскурсий учащейся молодежи.

Отборочный тур проходил в мае. В нем приняли участие более 1200 воспитанников из двух десятков дошкольных образовательных учреждений. В финал вышли шесть коллективов.

— Сегодня у нас замечательный праздник — финал танцевального флэшмоба-конкурса. В отборочном туре приняло участие 20 коллективов детских садов и сегодня лучшие из лучших примут участие в финале. Всего в мероприятии участвует три сотни детей, около сотни взрослых и очень много родителей. В каждом коллективе вместе с наставниками примерно по 50 участников, — рассказала начальник отдела дошкольного образования департамента образования и науки Севастополя Елена Андрус.

Конкурс проходил в праздничной атмосфере. Каждый коллектив серьезно, а главное, профессионально, отнесся к подготовке финальных номеров: красивые эстрадные костюмы, декорации, музыкальное оформление. Юные артисты чувствовали свою ответственность и важность события. Школа Экотех+ выступила с композицией «Разноцветная Русь. Наша сказка из сказок»; коллектив детского сада №132 представил номер «Дети — цветы России»; детсад №131 — «Севастополь. Крым. Россия. Вместе мы — большая сила»; детсад №127 — «Родина — это мой край, сердце навеки останется в нем»; детсад №107 — «Родина Россия!»; детсад №89 — «Мы — единая Россия!»

Искренность, чистота и непосредственность юных артистов очаровали зрителей и растопили сердца взрослых. Многие родители не просто болели за своих чад, но и принимали непосредственное участие в номерах. Юрий и Дарья Бортко, двое их детей из трех ходят в детский сад №127, танцевали вместе с ними.

— В детском саду нам предложили поучаствовать в этом танцевальном флэшмобе. Я согласилась сразу, мужа пришлось уговаривать, но ему тоже очень понравилось. Мы любим участвовать в жизни детей. Несмотря на то, что муж много работает, всегда, когда представляется возможность, он пытается их поддержать. Нам очень приятно участвовать в этом конкурсе и мы очень надеемся на победу! — поделилась впечатлениями Д.Бортко.

Перед объявлением победителей заведующая отделом хореографии Дворца детского и юношеского творчества и член жюри Екатерина Голубова отметила, что формат мероприятия давно перерос рамки флэшмоба.

— Это уже инсценировка не только песни, а целой композиции! И, конечно, то что дети представляют из года в год имеет явный рост, видна заинтересованность не только педагогов, но родителей и детей, и самое отрадное, что дети понимают, что они делают. Это и есть лучший способ воспитания патриотизма с самого маленького возраста. Каждый год конкурс проходит по-новому, всегда это неповторимо и всегда это актуально, — отметила Е.Голубова.

По ее словам, «жюрить детей очень сложно, но профессиональному жюри все действительно очень понравилось».

— Дети увлекающиеся творчеством — это уже прекрасно. В любом случае, мы все равно внимательно наблюдали и оценивали, как они выполняют композиционные элементы, как держат рисунок, ритм, танцевальную лексику, насколько им помогают наставники — все это мы учитывали, — уточнила член жюри и добавила, что наши севастопольские дети, дети России, они — самые лучшие дети в мире!

Флеш-моб «Вместе мы — большая сила, вместе мы — страна Россия» проводят в Севастополе с 2016 года.