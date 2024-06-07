Детский травматизм — примета лета

Врачи-травматологи констатируют, что детский травматизм носит сезонный характер, а большинство травм приходится на летний период, когда школьники в буквальном смысле вырываются на свободу и оказываются предоставленными самим себе. Травмы у детей — от невнимательности взрослых.

Об этом и не только «Севастопольская газета» в первые дни лета побеседовала с заведующий отделением травматологии и ортопедии Городской больницы №5, главным внештатным детским ортопедом-травматологом департамента здравоохранения Севастополя, кандидатом медицинских наук Артемом Громовым.

— Артем Борисович, для детских травматологов наступила горячая пора?

— Летом действительно интенсивность работы детских травматологов резко возрастает, что объяснимо — родители зачастую не могут смотреть за своими чадами, оказавшимися вне учебных заведений.

— Что самое опасное?

— В первую очередь, дорога. Летом увеличивается детский дорожный травматизм и нашими пациентами время от времени становятся дети со скелетными и черепно-мозговыми травмами. Еще одна категория травм связаны с времяпровождением детей на море, я говорю о результате неудачных прыжков в воду.

Море — также зона повышенной опасности именно летом, еще и потому, что многие дети ходят на море без родителей, а подростков еще и отличает заниженное чувство самосохранения. Они уверены, что баловство — это интересно и очень весело, особенно на фоне компьютерных игр, где можно легко перезагрузиться, сохраниться, получить новую жизнь.

Не снижается интерес и к эпатажным селфи. Часто ради пресловутого хайпа подростки совершают рисковые трюки на самокатах, не всегда оканчивающиеся удачным приземлением.

Зимой наш главный бич — бытовые ожоги, а летом — ожоги солнечные, от избыточного пребывания на открытом солнце. Случаются, что к нам поступают дети с первой или даже второй степенью ожогов.

Концентрация всего этого перечня травм в сезон характерна для всех курортных городов, и Севастополь — не исключение.

— То есть, все начинается с 1 июня?

— Я бы сказал, с 1 мая, с пресловутых родительских шашлыков на природе.

— Всегда ли при полученной травме необходимо обращаться к врачу?

— При любой детской травме ребенку нужен взгляд опытного специалиста. На деле, бывает по-разному: с переломами приходят через два, а то и три дня после травмы. При этом, мамы чаще всего произносят фразу: «Думали, пройдет...»

А есть мамы-перестраховщицы, которые бегут к врачу даже с небольшими ссадинами.

— Так как правильно действовать?

— Скажу так: невозможно дать четкие рекомендации, когда нужно бежать к нам, а когда можно обойтись домашними средствами. Непрофессиональным взглядом невозможно понять, что означает припухлость на руке ребенка — перелом или ушиб. Поэтому вести ребенка надо.

— Кстати, почему детская травматология считается отдельной областью медицины?

— Вообще-то медицинская специальность «травматология и ортопедия» одна. Диаметрально различаются подходы к диагностике и лечению. И не только они. Различаются сроки сращения переломов, подходы к оперативному лечению и само лечение. Это связано с особенностями детского организма. У детей есть рентгеннегативные зоны роста, что само по себе затрудняет диагностику.

Также надо иметь в виду, что у дошкольников кости срастаются вдвое быстрее, чем у взрослых. К тому же детские косточки склонны к ремоделированию и имеют допустимые границы смещения. Переломы ключицы в детском возрасте лечатся консервативно в 90% случаев, у взрослых — в 90% случаев перелом ключицы оперируется. То есть, в детской травматологии акцент делается на консервативное лечение, без оперативных вмешательств.

Вторая особенность детской травматологии — этическая, связанная с профессиональной адаптацией. Врачу, привыкшему лечить взрослых пациентов, трудно работать на фоне детского плача.

— Родители сетуют, что иногда в травмпункте приходится ждать...

— Очереди возникают из-за того, что большая часть обращений поступает с 16 до 23 часов. Вечером родители приходят с работы и реагируют на жалобы ребенка. А врачи дежурят в травмпункте круглосуточно. Если в это время врач оперирует срочный случай, например, после ДТП, остальным пациентам действительно приходится ждать. Поймите, в день через нас проходят 70-80 маленьких пациентов, они поступают отнюдь не равномерно в течение дня.

Еще одна причина — загрузка врача, который обязан не только осмотреть ребенка, выполнить какие-то медицинские манипуляции, но еще заполнить много разных бумаг, количество которых в последние годы не уменьшилось.

— Но очередность все же существует?

— Вне очереди принимаем пациентов, которых привозят «по скорой», также в приоритете переломы со смещением.

— Ваш совет врача-травматолога родителям?

— Быть более внимательными к своим детям, любую травму можно предотвратить. Детский травматизм в большинстве случаев происходит из-за недосмотра взрослых. Не секрет, что даже на детской площадке большинство мам чаще всего увлечены беседой друг с другом или «сидят» в телефоне. А потом рассказывают нам, что ребенок упал с горки.

Сезон только начался, а отделение травматологии уже переполнено.