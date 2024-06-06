В Севастополе — пять стобалльников

Пятеро выпускников севастопольских школ открыли «золотой медальный» зачет по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Уже известны результаты сдачи ЕГЭ по географии, литературе и химии. Максимально высокие результаты по литературе — у ученицы школы №35 Анастасии Каштановой, выпускницы севастопольской гимназии №1 им. А.С. Пушкина Александры Смолий и 11-классницы из школы №11 Дарьи Лупол.

На личном счету каждой из девушек — внушительный список достижений в учебе. Так, А.Каштанова победила в городском конкурсе переводчиков (она углубленно изучает немецкий язык) и в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. А.Смолий — призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературе и МХК (мировая художественная культура), а Д.Лупол показала блестящий результат, участвуя в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

Азизе Абляметова из школы №44 и Дмитрий Солдатов — выпускник гимназии №1 имени Пушкина набрали по сто баллов по химии. А.Абляметова — призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и заключительной олимпиады по медицине СПБГУ, Д.Солдатов — победитель научного фестиваля «Вызов», призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии, а еще музыкант, увлекающийся исполнением ирландской музыкой, он участник севастопольской фолк-группы Irish evening.