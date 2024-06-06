В ИНБЮМе запущен первый отечественный полногеномный секвенатор

Полногеномный секвенатор ДНК — это прибор, с помощью которого выполняется автоматизированное определение последовательности нуклеотидов в цепи ДНК. Он нужен для получения максимально полной информации о выявленных известных или ранее не встречавшихся генетических изменениях, которые могли бы стать причиной развития заболеваний.

В научных лабораториях Китая и США полногеномные секвенаторы ДНК уже работают, но сейчас речь идет о вводе в эксплуатацию полностью отечественного полногеномного секвенатора ДНК «Нанофор СПС», который был приобретен для Института биологии южных морей в 2024 году в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

Как сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», прибор разработан Институтом аналитического приборостроения РАН совместно с компанией «Синтол».

Прибор запущен в научно-образовательном центре коллективного пользования «Филогеномика и транскриптомика» научным руководителем ЦКП Екатериной Водясовой, начальником ЦКП Дарьей Игнатьевой и научным директором ООО «НПФ Синтол» Яковом Алексеевым.

Еще одно достоинство прибора — он работает на сугубо отечественной реагентике.

Сообщается, что «Нанофор СПС» будет использоваться севастопольскими учеными для исследований в области функциональной геномики, токсикологии, иммунологии, физиологии, эволюции, популяционной генетики и др..

В частности, он поможет специалистам изучить геномы уникальных гидробионтов из биологической коллекции ФИЦ ИнБЮМ, которая собиралась на протяжении 150 лет, в том числе в ходе кругосветных экспедиций.

Севастопольские ученые убеждены, что прибор будет им также полезен для реализации международного проекта с Гвинеей.