Собираются возрождать судостроение и привлекать инвестиции

Соглашение между правительством Севастополя и банком ВТБ подписано на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

Договор о сотрудничестве скрепили подписями губернатор Михаил Развожаев и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Как следует из сделанных ими заявлений, стороны намерены выстраивать сотрудничество в области развития приоритетных отраслей экономики, инвестиций и социальной сферы Севастополя.

Дополнительно подписано соглашение о привлечении частных инвестиций в туристическую сферу. Последнее можно проиллюстрировать недавним обсуждением архитектурного проекта реконструкции здания ЦКБ «Черноморец» со строительством второго корпуса вдоль ул.Воронина. Данный проект, которой связывают с ВТБ, вызвал широкую полемику в среде городской общественности.

При подписании соглашения было также заявлено, что банк становится стратегическим партнером Севастополя, в том числе в части возрождения в городе судостроительной отрасли.

«...Потому что банк управляет Объединенной Судостроительной корпорацией», — отметил губернатор М.Развожаев. Он же сообщил о совместных с ВТБ перспективах привлекать в Севастополь инвестиции различных компаний и усиливать развитие социально-экономического блока.

Глава ВТБ заявил о намерении перевести дочерний РНКБ под бренд головного и расширить доступ регионального бизнеса к современным финансовым технологиям./

На прошлогоднем ПМЭФ было подписано соглашение между Севастополем и ВТБ о намерении банка инвестировать в туристическую отрасль города с 2023-го по 2026 год порядка 6 млрд рублей.