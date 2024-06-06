Пробку на Корабельной стороне хотят разрулить выделенной полосой

С 24 июня на улице Героев Севастополя от поворота на улицу Истомина до остановки «Малахов курган» появится выделенная полоса для общественного транспорта.

«Сейчас на этом участке дороги автомобилисты паркуют личные авто. Из-за этого общественный транспорт стоит в общем потоке машин, что замедляет скорость его движения», — сообщил департамент транспорта Севастополя.

В течение месяца Севавтодор установит на участке улицы соответствующие знаки, а также нанесет разметку.

С предложением о выделенной полосе для общественного транспорта в правительство Севастополя обратилась общественная организация «Городские реновации». Активисты разработали мастер-план по обеспечению транспортной доступности Корабельной стороны и представили его для обсуждения.

«Принятое департаментом решение станет важным шагом в развитии городской транспортной инфраструктуры и улучшении качества жизни горожан. Реализуемый участок это лишь малая часть большого мастер-плана по обеспечению транспортной доступности Корабельной стороны, но даже такое изменение положительно повлияет на скорость движения общественного транспорта и позволит сэкономить время в пути тысячам пассажиров ежедневно», — считают общественники.