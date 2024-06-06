Приглашают отметить День России в Херсонесе

12 июня с 10.00 до 13.00 в музее-заповеднике Херсонес Таврический пройдет тематический праздник с участием детей и взрослых, посвященный Дню России.

Гостей обещают развлекать концертом, экскурсиями, лекциями по истории и культуре, а также творческими мастер-классами.

В 10.00 в программе – интерактивная экскурсия «Корсунская легенда» (по предварительной записи), на которой посетители узнают о крещении великого князя Владимира в Херсонесе и о принятии христианства на Руси – бесплатные билеты можно забронировать по телефону +7 918 950-69-16.

С 10.00 до 13.00 в Византийском дворике гости смогут поучаствовать в ярмарке ремесленников и в творческих мастер-класса.

В то же время юным участникам обещают нанести праздничный аквагрим, а заодно предлагают сфотографироваться у интерактивной фотозоны.

Для посетителей в Византийском дворике будет играть классическая музыка в исполнении эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества.

Самым любознательным предложат посетить лекторий на темы «Роль царской семьи в развитии Херсонеса» (с 10.00 до 11.00), и «Русский дух в картинах выдающихся живописцев» (с 11.30 до 12.00).