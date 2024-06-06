Надземные переходы передают на баланс Севавтодора

В течение месяца у надземных переходов на Ялтинском кольце и Камышовском шоссе появится хозяин, который будет за ними следить и содержать, и объекты будут введены в эксплуатацию.

О завершении строительства четырех надземных пешеходных переходов дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя отчиталась еще в начале года, но они до сих пор должным образом не работают.

Люди жалуются, что например, надземный переход у развязки на Ялтинском кольце трассы «Таврида» официально не запущен, территория вокруг замусорена, подъемник не работает, инвалиды, мамы с детьми, старики, простые пешеходы — все страдают. Подобные вопросы возникают и относительно надземных переходов на 4, 6 и 7-ом км Камышовского шоссе. Там не демонтированы светофоры и по-прежнему ограничена скорость движения по трассе.

Ситуацию с построенными надземными пешеходными переходами прокомментировал исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено.

— По обоим объектам работы завершены. Сегодня готовятся необходимые документы для введения надземного перехода на Ялтинском кольце в эксплуатацию и передачи его на балансосодержание. На Камышовом шоссе построено три надземных перехода. Они уже получили заключение, что построены согласно проекту. Теперь мы также подаем документы на разрешение введения их в эксплуатацию. Потом еще потребуется время, чтобы передать объекты будущему балансосодержателю — ГБУ «Севастопольский Автодор», который будет за ними следить и содержать. Мы сейчас как раз на этом этапе, — объяснил П.Иено.

Он также уточнил, что в течение месяца все эти вопросы будут урегулированы, и четыре надземных пешеходных перехода начнут работать. Как только объекты будут переданы в эксплуатацию, все ограничения по скорости снимут, а светофоры демонтируют.

Подрядчик привлечен

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Севастополя, руководитель фирмы-подрядчика, которая не смогла вовремя сдать надземные пешеходные переходы, привлечен к административной ответственности.

Проверкой установлено, что в декабре 2022 года между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и ООО «Глисард» заключены государственные контракты на строительство трех надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге в сторону Камышовой бухты. Работы должны были завершиться к декабрю 2023 года. Однако к установленному сроку строительная готовность объектов составляла от 65 до 90%.

Поэтому прокурор Гагаринского района возбудил в отношении подрядчика три дела об административном правонарушении за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Мировой судья Гагаринского судебного района Севастополя привлек виновное юридическое лицо к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура внесла подрядчику и заказчику представления об устранении выявленных нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время строительные работы фактически выполнены. Исполнение государственных контрактов вплоть до ввода объектов в эксплуатацию остается на контроле прокуратуры.