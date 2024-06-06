На улице Генерала Хрюкина появятся новые автобусные остановки

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры подписала контракт с единым поставщиком из Санкт-Петербурга — ООО «М-Инжиниринг» на обустройство двух остановок общественного транспорта на ул.Ген.Хрюкина, в районе домов 1А и 4В. Остановки расположены недалеко от ТЦ «Мандарин».

Подрядчик до 1 декабря должен произвести полный комплекс работ по демонтажу и затем устройству дорожного полотна, ограждения, тротуаров и бордюров, дорожных знаков и разметки, непосредственно остановочных павильонов. Выполнить вырубку и корчевку деревьев и кустарников, вывезти мусор, полить газон.

Аванс в размере половины стоимости контракта исполнителю уже выплачен.