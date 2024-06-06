На поддержку рыбаков Черного и Азовского морей направят миллиард рублей

Правительство РФ по поручению Президента внесло изменения в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса», согласно которым организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, смогут получить господдержку и частично покрыть операционные расходы.

На эти цели в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено около миллиарда рублей. Субсидии будут предоставляться рыболовным предприятиям, работающим в Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, ДНР, Ростовской, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Средства пойдут на компенсацию части затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.

Правила предоставления субсидий рыбодобывающим предприятиям Азово-Черноморского бассейна разработал Минсельхоз России. В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что «в настоящее время организации рыбохозяйственного комплекса испытывают чрезвычайные финансовые трудности, которые обусловлены следующими факторами: ограничение ведения промысла в открытых районах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, в том числе из-за сбоя судового навигационного оборудования; трудности с заходом и выходом в порты Азовского и Черного морей; вынужденным изменением маршрута промысла в сторону удаленных районов; нарушение условий контрактов по реализации продукции рыболовства и продукции рыбоводства, вследствие которых начисляются неустойки и пени за несвоевременную отгрузку рыбной продукции».

В 2022 году, в рамках комплекса мер по обеспечению стабильности экономики в условиях внешних санкций Правительство РФ оказало финансовую поддержку рыболовецким предприятиям, которые ведут промысел в Азовском море. Такие предприятия получили трансферты на поддержание текущих расходов для сохранения финансовой устойчивости и рабочих мест.