Капитально отремонтированная крыша съехала

После вмешательства прокуратуры устранены дефекты кровли и вентиляционной системы здания женской консультации на ул.Правды.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя в рамках надзора за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок провела проверку сведений, опубликованных в СМИ, о плохом состоянии кровли здания женской консультации.

Как оказалось, капитальный ремонт помещений под женскую консультацию Первой горбольницы, расположенных на ул.Правды, 6, выполнен в 2022 году по госконтракту между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и коммерческой фирмой. Однако по результатам выезда на объект прокуратурой района установлено, что отделка здания имеет повреждения: лист парапетного оформления отошел от кровли. С привлечением заказчика и подрядчика составлен акт обследования и устранения выявленных дефектов кровли и вентиляционной системы.

После вмешательства прокуратуры проведены необходимые ремонтные работы, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.