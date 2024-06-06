Язычники собирались взорвать православный храм в Крыму

Двое жителей Симферополя приговорены к 12 и 14 годам колонии строгого режима за подготовку к террористическому акту — подрыву православного храма.

«Двое симферопольцев, задержанных в феврале 2022 года, признаны виновными в подготовке к террористическому акту в православном храме. Установлено, что двое приятелей 1990 и 1994 г.р., являясь приверженцами неоязыческого вероисповедания, придерживаясь радикальных взглядов, вступили в преступный сговор, направленный на совершение в феврале 2022 года террористического акта. Местом взрыва была определена территория религиозной организации «Православный приход храма Иконы Божией Матери «Путеводительница» Симферополя Республики Крым Симферопольской и Крымской Епархии», — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Один из задержанных утверждал, что христианство нужно истребить и устроить нескольких террористических акций. И «Крымский альянс язычников», к которому он себя относит, будет продолжать свою преступную деятельность, пока все христиане не «вымрут», либо не примут язычество. Организатор разработал план преступления, его приятель — тоже язычник — согласился собрать взрывное устройство.

Для изготовления самодельного взрывного устройства мужчины приобрели электродетонатор, аммиачную селитру и алюминиевый порошок. Довести свой план до конца они не успели, так как были задержаны ФСБ.