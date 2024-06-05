Выгодные участки под застройку объединят с непопулярными

«Принято постановление, которое позволит вовлекать в механизм комплексного развития территорий (КРТ) больше земельных участков», — приводит слова вице-премьера Марата Хуснуллина пресс-служба правительства России.

Теперь регионы смогут на торгах объединять в одном лоте два земельных участка: выгодный для инвестиций и непривлекательный, но нуждающийся в комплексном развитии «для улучшения жизни людей». Новый подход даст возможность вовлечь в процесс масштабного обновления больше городских пространств и поможет развивать территории, которые могли остаться без внимания инвесторов.

Основная цель принятых изменений, «чтобы упростить процедуру проведения торгов и тем самым снизить затраты на их проведение органами публичной власти в отношении несмежных территорий». При этом субъекты смогут вовлекать в КРТ территории с большой концентрацией аварийного и ветхого жилищного фонда одновременно с незастроенной территорией.

Снизить затраты на расселение аварийных домов можно будет за счет того, что их жильцов станут переселять в дома, построенные на свободном участке, а не купленные на рынке. Кроме того, это можно будет делать за счет прибыли от продажи оставшихся квартир.