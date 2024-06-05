В Симферополе перекрыт исторический максимум температур для 4 июня

Температура воздуха в Симферополе в прошедшие сутки достигла +33,6 градуса, что является максимальным показателем для 4 июня за всю историю наблюдений.

«Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Было зафиксировано 33,6 градуса, что на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году, [когда был установлен предыдущий рекорд для 4 июня]. В 1975 году была зафиксирована температура 33 градуса», — сообщили ТАСС в крымском гидрометцентре, уточнив, что рекордная температура зафиксирована в Симферополе.

Ранее на сайте центра погоды «Фобос» сообщалось, что на юге России с 4 июня и до конца текущей недели прогнозируется аномально жаркая и сухая погода с превышением климатической нормы температуры воздуха на 4-9 градусов. В ряде регионов столбики термометров могут преодолеть 40-градусную отметку.

Самая низкая температура воздуха 4 июня в Симферополе за период наблюдений с 1916 по 2023 годы отмечалась в 1933 году — +3,1°С.

Прогноз погоды по Севастополю:

5 июня — переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18...20°, днем 28...30°.

6 июня — переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17...19°, днем 27...29°.

7 июня — переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17...19°, днем 27...29°.