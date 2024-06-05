В инфекционной больнице новый главврач

С февраля текущего года он фактически руководил учреждением в статусе и.о.руководителя. К исполнению своих обязанностей в новой должности приступил 28 мая, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Севастополя.

А.Оленченко окончил Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознамённую академию им. С.М. Кирова по специальности «Лечебное дело». За время службы занимал должности начальника медицинской службы Черноморского флота Российской Федерации, старшего врача и старшего ординатора, был назначен клиническим ординатором при кафедре терапии государственного института усовершенствования врачей Минобороны РФ, начальника 1472 военно-морского госпиталя Черноморского флота.

С 2020 по 2023 год работал врачом-пульмонологом в Городской инфекционной больнице, позже был назначен заместителем врача по медицинской части.

В феврале 2024, после ухода с по собственному желанию Инги Матяж, А.Оленченко стал исполняющим обязанности главного врача.